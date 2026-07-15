L'Arezzo si avvicina al ritorno in Serie B, con la squadra che mostra segnali di stabilità e consolidamento. La formazione è quasi completa, con pochi dettagli ancora da definire prima di ufficializzare il passaggio di categoria. La rosa e il percorso della squadra indicano un processo di crescita in corso, con elementi già inseriti e altri in fase di sistemazione. La situazione attuale suggerisce che il club si avvia a confermare il salto di categoria, con pochi aspetti ancora da perfezionare.

L’Arezzo che si prepara al ritorno in Serie B somiglia sempre di più a un bel calice amaranto: una coppa robusta, abbastanza larga, con una base che pare reggere e parecchi ingredienti già versati dentro. Per riempirlo fino all’orlo, però, sembra mancare ancora un giocatore alla Gelsi, tanto per capirsi con quelli che c’erano nel 20022003 e per raccontarlo a quelli che allora magari ancora gattonavano. Servirebbe un centrocampista capace di garantire una cinquantina di minuti a partita e di concedere un po’ di riposo a Guccione, senza costringere il capitano a tirare la carretta fino a maggio come un barroccio sulla salita di Poti. In attesa di capire quanto potrà incidere il giovane Ferrara, la squadra costruita da Nello Cutolo offre già diverse soluzioni, soprattutto sugli esterni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il calice amaranto è quasi pieno: manca solo il Gelsi della situazione

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