Beppe Sala convoca la maggioranza | Manca un anno facciamo il punto della situazione

Il sindaco di Milano ha convocato un incontro con la maggioranza, i segretari e i capigruppo per il 15 maggio. L’obiettivo è fare il punto sulla situazione a un anno dall’inizio del mandato. La riunione si svolgerà in un momento in cui si avvicina la scadenza temporale prevista. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai temi che saranno trattati in questa occasione.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha convocato per il 15 maggio un incontro con maggioranza, segretari e capigruppo. L'obiettivo è quello di fare il punto della situazione, capire quali sono le priorità, chiudere i dossier aperti e arrivare al termine del mandato senza attriti all'interno della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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