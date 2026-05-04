Centro Autismo Avellino | pronti quasi Manca solo la corrente
Il Centro Autismo di Avellino è quasi pronto, con l’unico elemento ancora da installare: un pezzo di cavo elettrico. Mercoledì sono state consegnate le chiavi dell’edificio, che ora attende l’allacciamento alla corrente. Il completamento dei lavori, quindi, dipende solo dalla fornitura di energia elettrica, mentre il resto delle operazioni di messa a norma può proseguire.
Manca ancora un pezzo di cavo elettrico. Il resto può aspettare — ma non troppo.Mercoledì hanno consegnato le chiavi. Ma il centro per l'autismo di Avellino non apre ancora. Manca una dorsale elettrica, la fa il Comune, ci vogliono ancora una ventina di giorni.Senza quella, niente SCIA dei Vigili.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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