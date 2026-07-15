Il Caffè Meletti ha allestito le vetrine con un percorso dedicato alla Quintana, una storica manifestazione della città. Le decorazioni rappresentano i sestieri e gli elementi tradizionali della celebrazione. L’esposizione rimarrà visibile fino a data da definirsi. La decorazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di commemorazione della manifestazione.

Il Caffè Meletti ha deciso di omaggiare la storica manifestazione della Quintana allestendo le sue vetrine con un percorso dedicato, ispirato ai sestieri e alla tradizione della città. La novità che accoglie gli avventori del Caffè è stata inaugurata in occasione della edizione della Quintana di luglio, svoltasi lo scorso sabato. Le vetrine raccontano la Quintana attraverso una selezione di oggetti storici e preziosi, tra cui abiti di dame degli anni ’70, l’abito da capitano, il gonfalone del 1955 e altri pezzi di repertorio, creando un percorso visivo che unisce memoria, cultura e artigianato. Particolare attenzione è riservata ai gioielli realizzati dai maestri orafi della Cna di Ascoli Piceno, che hanno collaborato alla ricreazione del gusto medievale e all’allestimento dei sei sestieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Caffè Meletti celebra la Quintana . Percorso dedicato nelle vetrine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emozione in movimento: la nuova Peugeot 408 scintilla nelle vetrine della Milano Design WeekDurante la Milano Design Week è stata presentata la nuova Peugeot 408, attirando l’attenzione tra le vetrine espositive.

Caffè e arte, illycaffé celebra la tazzina alla Biennale di VeneziaDurante la Biennale Arte 2026 a Venezia, illycaffé ha presentato quattro tazzine di grandi dimensioni che sono state trasportate lungo i canali della...

Argomenti più discussi: Il Caffè Meletti celebra la Quintana . Percorso dedicato nelle vetrine; Il Caffè Meletti celebra la Quintana con vetrine dedicate ai sestieri e alla storia.

Il Caffè Meletti celebra la Quintana con vetrine dedicate ai sestieri e alla storia. Esposti costumi storici, gioielli artigianali e cimeli in omaggio alla tradizione ascolana #ANSA x.com

Il Caffè Meletti celebra la Quintana con vetrine dedicate ai sestieri e alla storia(ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 LUG - Un omaggio alla Quintana e alla storia di Ascoli Piceno attraverso costumi, gioielli e cimeli d'epoca. Il Caffè Meletti ha inaugurato un nuovo allestimento delle propr ... msn.com

Caffè Meletti celebra la Quintana: vetrine a tema con abiti e gioielli storiciIl Caffè Meletti ha deciso di omaggiare la storica manifestazione della Quintana allestendo le sue vetrine con un percorso dedicato, ispirato ai sestieri ... picenonews24.it