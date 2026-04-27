Emozione in movimento | la nuova Peugeot 408 scintilla nelle vetrine della Milano Design Week

Da liberoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Design Week è stata presentata la nuova Peugeot 408, attirando l’attenzione tra le vetrine espositive. La vettura si distingue per l’innovativo sistema i-Toggle, cinque scorciatoie touch personalizzabili che consentono di accedere rapidamente a funzioni come chiamate, impostazioni climatiche e destinazioni di navigazione frequenti. La presentazione ha suscitato interesse tra i visitatori, interessati alle caratteristiche tecnologiche del veicolo.

Per calibrare la vettura sulle proprie preferenze, ecco i cinque i-Toggle, ovvero le scorciatoie touch personalizzabili per accedere in un tocco rapido a varie funzionalità, dai contatti telefonici alle impostazioni climatiche predilette fino alla navigazione verso destinazioni frequenti. Tra i vari equipaggiamenti, spiccano AQS, che attiva il ricircolo dell’aria, e Clean Cabin, che filtra inquinanti e particelle. I sedili anteriori sono accoglienti, progettati per tutelare la salute della schiena (con certificazione ad hoc). Dai tessuti di qualità e raffinati, centrano la vetta dell’eccellenza con le versioni Alcantara e pelle Nappa, disponibili rispettivamente di serie e opzionali su GT Exclusive e GT.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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