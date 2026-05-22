Caffè e arte illycaffé celebra la tazzina alla Biennale di Venezia
Durante la Biennale Arte 2026 a Venezia, illycaffé ha presentato quattro tazzine di grandi dimensioni che sono state trasportate lungo i canali della città. Le tazzine, realizzate come installazioni artistiche, sono state esposte in diversi punti della mostra, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati di arte e caffè. L’evento ha unito il mondo della cultura con quello della torrefazione, creando un collegamento tra il gusto e l’arte visiva in un contesto internazionale.
Quattro tazzine monumentali hanno attraversato i canali di Venezia in occasione della Biennale Arte 2026. È l’ultimo capitolo della illy Art Collection, il progetto con cui illycaffè trasforma la celebre tazzina da espresso in una tela, affidandola all’interpretazione di quattro artisti di fama internazionale. A raccontare la visione culturale dietro l’iniziativa è l’amministratore delegato di illycaffè, Cristina Scocchia, che con Panorama affronta anche le sfide del contesto internazionale: dall’impennata del costo del caffè verde alle tensioni geopolitiche, fino alle strategie messe in campo dall’azienda per sostenere la crescita e il posizionamento globale. 🔗 Leggi su Panorama.it
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