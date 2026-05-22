Caffè e arte illycaffé celebra la tazzina alla Biennale di Venezia

Durante la Biennale Arte 2026 a Venezia, illycaffé ha presentato quattro tazzine di grandi dimensioni che sono state trasportate lungo i canali della città. Le tazzine, realizzate come installazioni artistiche, sono state esposte in diversi punti della mostra, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati di arte e caffè. L’evento ha unito il mondo della cultura con quello della torrefazione, creando un collegamento tra il gusto e l’arte visiva in un contesto internazionale.

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