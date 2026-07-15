Un bracciante straniero è morto a Latina. Il sociologo ha spiegato di aver iniziato a studiare per suo nonno, prigioniero dei nazisti e poi bracciante a Sabaudia. Migliaia di lavoratori stranieri operano nei campi della provincia, che rappresentano la terza economia ortofrutticola del Paese. La presenza di questa forza lavoro a basso costo è concentrata in quest’area, dove i lavoratori continuano a operare anche durante le alte temperature estive.

Migliaia di braccianti stranieri reggono la terza economia ortofrutticola più florida del Paese, quella pontina. Non è un caso che questo accada laddove è presente una forza lavoro a buon mercato, instancabile, anche in questo periodo, in cui nei campi e nelle serre non si respira per il caldo. Il fenomeno del caporalato è noto da anni, ma questo non ha fermato lo sfruttamento, che ha toccato punte tragiche con la morte di Satnam Singh, abbandonato dal suo «padrone» agonizzante dopo aver perso un braccio in un macchinario. La condanna a 16 anni dell’imprenditore Antonello Lovato è stata salutata dai più come un momento in cui ha prevalso la giustizia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Il bracciante Satnam morto a Latina, il sociologo Omizzolo: «Iniziai a studiare per mio nonno, prigioniero dei nazisti e poi bracciante a Sabaudia»

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Morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni reddit

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