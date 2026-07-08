Un uomo è stato condannato a sedici anni di carcere e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per aver abbandonato un bracciante con un braccio staccato. La sentenza include anche l’interdizione legale durante la detenzione e un risarcimento di fino a 120mila euro alle parti civili, con provvisionali immediatamente esecutive. La vicenda riguarda la morte di un lavoratore avvenuta a Cisterna di Latina.

Sedici anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l'esecuzione della pena e condanna al risarcimento dei danni alle parti civili, con provvisionali immediatamente esecutive fino a 120mila euro. È la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Latina nei confronti di Antonello Lovato, ritenuto responsabile della morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano deceduto nel giugno 2024 dopo un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nell'azienda agricola dell'imputato a Borgo Santa Maria. La Corte, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha inoltre condannato Lovato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Satnam Singh, il bracciante morto a Cisterna di Latina: 16 anni al datore di lavoro Antonello Lovato, lo aveva abbandonato con un braccio staccato

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