Un uomo è stato condannato a 16 anni di carcere per aver causato la morte di un bracciante indiano, che era stato abbandonato in strada con il braccio amputato. La sentenza arriva dopo che i giudici di Latina hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro per le sue azioni. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di aver lasciato il lavoratore in condizioni di grave vulnerabilità, contribuendo alla sua morte. La vicenda si è svolta nel contesto di un incidente sul lavoro.

Sedici anni di reclusione per Antonello Lovato, ritenuto dai giudici di Latina responsabile della morte di Satnam Singh. Il bracciante indiano era deceduto il 19 giugno 2024 all'ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato per l'incidente avvenuto nell'azienda agricola di Borgo Santa Maria due giorni prima, il 17 giugno, quando una macchina avvolgi-plastica aveva tranciato di netto il suo braccio. I giudici intorno alle 14 sono entrati in camera di consiglio dopo le brevi repliche dell'accusa al termine delle arringhe difensive. Satnam, l'imprenditore Lovato condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola che risponde dell'accusa di omicidio volontario del bracciante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Satnam Singh, il bracciante abbandonato in strada con il braccio amputato e poi morto: il datore di lavoro condannato a 16 anni di carcere

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