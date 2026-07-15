A Castellaneta Marina è stata segnalata la presenza di un organismo noto come «bottone di mare» o «botton blu», scientificamente chiamato Porpita porpita. Questa medusa, che non è urticante, è stata osservata nelle acque locali e in altre aree come Policoro, nei mari di Taranto e in zone marine di Nuova Zelanda. La specie compare occasionalmente in diverse regioni marine, senza rappresentare un pericolo per le persone.

Non è una medusa né un fiore. È un «bottone di mare», pure detto «botton blu», nome scientifico «porpita porpita». Arrivano segnalazioni da Castellaneta Marina nelle cui acque è comparso di recente, ma altri avvistamenti ci sono stati in passato a Policoro e anche nei due mari di Taranto, oltre che in Nuova Zelanda e altre zone marine. Il bottone di mare è grande appena due centimetri e mezzo e i tentacoli non sono urticanti, come può capitare con particolari tipi di meduse. Per l’uomo quindi non è pericoloso, mentre le sue cellule urticanti servono soltanto a catturare piccolissime prede. A Castellaneta ha suscitato curiosità per il suo colore, anche se qualche momento di apprensione c’è stato al primo avvistamento, poi svanito. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Il «bottone di mare» fa capolino a Castellaneta: ecco la medusa blu che fa paura, ma non è urticante

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