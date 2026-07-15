Il bottone di mare fa capolino a Castellaneta | ecco la medusa blu che fa paura ma non è urticante

Da bari.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Castellaneta Marina è stata segnalata la presenza di un organismo noto come «bottone di mare» o «botton blu», scientificamente chiamato Porpita porpita. Questa medusa, che non è urticante, è stata osservata nelle acque locali e in altre aree come Policoro, nei mari di Taranto e in zone marine di Nuova Zelanda. La specie compare occasionalmente in diverse regioni marine, senza rappresentare un pericolo per le persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non è una medusa né un fiore. È un «bottone di mare», pure detto «botton blu», nome scientifico «porpita porpita». Arrivano segnalazioni da Castellaneta Marina nelle cui acque è comparso di recente, ma altri avvistamenti ci sono stati in passato a Policoro e anche nei due mari di Taranto, oltre che in Nuova Zelanda e altre zone marine.  Il bottone di mare è grande appena due centimetri e mezzo e i tentacoli non sono urticanti, come può capitare con particolari tipi di meduse. Per l’uomo quindi non è pericoloso, mentre le sue cellule urticanti servono soltanto a catturare piccolissime prede.  A Castellaneta ha suscitato curiosità per il suo colore, anche se qualche momento di apprensione c’è stato al primo avvistamento, poi svanito. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

il bottone di mare fa capolino a castellaneta ecco la medusa blu che fa paura ma non 232 urticante
© Bari.corriere.it - Il «bottone di mare» fa capolino a Castellaneta: ecco la medusa blu che fa paura, ma non è urticante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Milan blinda il suo gigante ma l’Inghilterra fa paura: Pavlovic è l’oro rossonero che fa gola alla Premier

Mare, la Liguria fa il pieno di bandiere blu nel 2026Nel 2026, le località di mare di Liguria e Calabria hanno registrato un aumento di bandiere blu, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web