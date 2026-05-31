Il Milan ha confermato il difensore Pavlovic, blindandolo con un nuovo accordo. La decisione arriva dopo una stagione difficile, senza titoli, ma il club punta sul giovane serbo come elemento chiave. Nel frattempo, l’Inghilterra mostra interesse per Pavlovic, considerato un talento da seguire. Non sono stati resi noti dettagli contrattuali, ma si tratta di un passo importante per il club rossonero in vista del futuro.

Il Milan ha chiuso una stagione travagliata e avara di soddisfazioni, ma se c’è una certezza da cui ripartire per ricostruire le ambizioni rossonere, quella ha la sagoma imponente di Strahinja Pavlovic. Il difensore centrale serbo, reduce dalla sua seconda annata a Milano, si è consacrato come uno degli elementi più positivi e continui dell’intera rosa, meritandosi la palma di calciatore più migliorato negli ultimi mesi. Insieme a leader del calibro di Maignan, Modric e Rabiot, il classe 2001 è stato uno dei pochissimi a tenere la barra dritta in un finale di campionato decisamente complicato. L’atteggiamento battagliero mostrato in campo,... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan blinda il suo gigante ma l’Inghilterra fa paura: Pavlovic è l’oro rossonero che fa gola alla Premier

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Come l’Inghilterra ha capito che la diversità fa vincere i club (e come l’Italia fa finta di niente)Lo scorso 22 aprile, la testata sportiva del New York Times ha pubblicato un articolo che analizza come l’Inghilterra abbia adottato strategie per...

Inter su Palestra, c’è il sì dell’Atalanta alla trattativa: ma Percassi non fa sconti e blinda i suoi gioielliL'Atalanta ha dato il via libera alla trattativa con l'Inter per la cessione di un giocatore.

Temi più discussi: Milan, la svolta di Cardinale: prende Goretzka, blinda Allegri e in società...; Milan nel caos, torna il nome di Paratici: la Fiorentina blinda il suo dirigente e smentisce; ?? Milan a tutta su Iraola, spunta anche Rangnick. Mourinho vuole Bastoni; Calciomercato: la Juve blinda Yildiz e riflette su Vlahovic. Ederson verso la Premier.

Milan, Ibrahimovic contro tutti: l’ambiente lo contesta ma Cardinale lo blinda #SempreMilan #Milan #ACMilan x.com

Milan, Slot si aggiunge al casting. E Ibrahimovic ha dubbi su un Rangnick plenipotenziarioIl Milan cerca ancora allenatore e direttore tecnico: Slot si aggiunge al casting, ma Ibrahimovic ha dubbi su Rangnick. I vertici del calcio ricordano a un club senza dirigenti l'iscrizione al campion ... corriere.it

Il Milan blinda Bartesaghi e Torriani: ufficiali i rinnoviLa notizia era nell`aria, ora è ufficiale: il Milan blinda Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani. Il club rossonero ha annunciato il doppio rinnovo per il terzino. calciomercato.com