Nel 2026, le località di mare di Liguria e Calabria hanno registrato un aumento di bandiere blu, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee). La Liguria si conferma come una delle regioni più premiate, con numerose località che hanno ottenuto il certificato di qualità ambientale. La Fee ha pubblicato i risultati annuali, confermando l’attenzione per la tutela delle spiagge e delle acque in queste zone. I riconoscimenti sono stati consegnati dopo verifiche sui criteri di sostenibilità e qualità delle acque.

AGI - Bandiere Blu in quantità nelle località di mare di Liguria e in Calabria. La Foundation for Environmental Education (Fee) ha assegnato come ogni anno il riconoscimento di qualità ambientale. Le località premiate sono salite a 257, con 14 nuove entrate e 3 comuni non confermati. Lo scorso anno i comuni furono 246, quindi oggi 11 luoghi in più hanno ottenuto il riconoscimento. Le Bandiere Blu sui laghi sono 23, con un nuovo comune in più, e i porti turistici premiati sono 87, di cui 3 nuovi ingressi. Dove sventoleranno i 14 nuovi vessilli: Amendolara (Cosenza), Montegiordano (Cosenza), Falerna (Catanzaro), Locri (Reggio Calabria), Rimini, Andora (Savona), Taggia (Imperia), Limone sul Garda (Brescia), Morciano di Leuca (Lecce), Tricase (Lecce), Teulada (Sulcis Iglesiente), Ispica (Ragusa), Lipari (Messina), Monte Argentario (Grosseto). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mare, la Liguria fa il pieno di bandiere blu nel 2026

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