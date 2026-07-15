il blitz a orzinuovi per catturare la banda dei ladri in villa

Durante un intervento a Orzinuovi, le forze dell'ordine hanno sequestrato una banda di ladri che aveva messo a segno un furto in una villa. Nel video diffuso si vede uno dei sospetti tentare la fuga a bordo di un suv, sfondando la porta del garage e colpendo più volte l’auto dei carabinieri per tentare di scappare. La scena si è svolta durante la fase più delicata dell’operazione.

Nel video girato dai carabinieri si vede la fase più delicata del blitz. Uno dei banditi ha tentato di fuggire con un suv, sfondando la porta del garage e speronando più volte l'auto di servizio dei carabinieri utilizzata per bloccare l'uscita. I militari hanno esploso alcuni colpi contro gli pneumatici del mezzo, riuscendo a fermarlo. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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