Il benessere mentale non va in ferie | un italiano su tre non partirà quest’estate

Un italiano su tre non partirà in vacanza questa estate. Secondo un’indagine, le vacanze sono il periodo in cui gli italiani si sentono più sereni, ma spesso non bastano a recuperare lo stress accumulato durante l’anno. La ricerca evidenzia come il benessere mentale non sia garantito dal semplice fatto di andare in vacanza, vista la crescente difficoltà a mantenere uno stato di equilibrio psicologico.

L’indagine. Le vacanze restano il momento dell’anno in cui gli italiani si sentono meglio con se stessi, ma sempre più spesso non sono sufficienti a recuperare il benessere psicologico accumulando mesi di stress. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Unobravo, secondo cui il 76,8% degli intervistati dichiara di stare emotivamente meglio durante le ferie rispetto al resto dell’anno, mentre il 37,1% le considera il periodo in cui si sente meglio in assoluto. Allo stesso tempo, quasi un italiano su tre (28,6%) non partirà per una vera vacanza quest’estate. E anche tra chi riesce a concedersi un periodo di ferie, il risultato non è sempre quello sperato: il 34,1% afferma di essere tornato meno ricaricato del previsto o addirittura più stanco di prima. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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