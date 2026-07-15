Il 23 e 24 luglio, dalle 17 alle 19, in Piazza Campania si svolge “Glow Bar – Summer Edition”, evento dedicato alla cura della pelle e al benessere. La manifestazione si svolge nel centro commerciale e presenta attività e trattamenti per migliorare l’aspetto della pelle. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

C’è una teoria che d’estate diventa ancora più vera: quando ci si sente bene, si vede. Con questa filosofia il Centro Commerciale Campania presenta “Glow Bar – Summer Edition”, l’evento esclusivo dedicato al benessere e alla cura della pelle che si terrà il 23 e 24 luglio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, in Piazza Campania. L’attività è completamente gratuita, ma i posti sono limitati: ogni workshop è riservato a un massimo di 40 partecipanti per garantire un’esperienza intima e personalizzata. Per partecipare è necessario scaricare l’app IO&CAMPANIA e prenotarsi presso l’Infopoint in Piazza Centrale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il benessere in scena al Centro Campania: arriva “Glow Bar – Summer Edition”

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