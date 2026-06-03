Mubi Summer Edition il programma degli eventi dal 15 giugno al 24 luglio

Il Museo Irpino e la Biblioteca Provinciale S. e G. Capone, grazie al consueto cartellone estivo "Mubi Summer Edition" propongono iniziative educative e ricreative, attraverso le quali, entrambe le strutture mettono a disposizione delle famiglie i loro spazi, trasformandoli in un luogo di gioco e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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