FLOWERS - Summer Edition al Fuoricittà due giorni di eventi e inclusione

Al Fuoricittà si svolgono due giorni di eventi per la terza edizione di FLOWERS - Summer Edition, un evento benefico e inclusivo. L’iniziativa combina moda, spettacolo, cucina, territorio e socialità, coinvolgendo la città in un weekend esperienziale. L’evento è realizzato a favore di un’associazione locale dedicata a iniziative sociali.

FLOWERS - Summer Edition, giunto alla sua terza edizione, è un evento benefico e inclusivo ideato per unire moda, spettacolo, cucina, territorio e socialità all'interno di un weekend esperienziale aperto alla città, L'iniziativa è realizzata a favore di Aut Aut Modena APS con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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