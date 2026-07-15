Il battesimo di Cappellini a Repubblica e gli incroci della politica romana | lo spiffero del giorno

Notizia in breve

Stefano Cappellini è stato nominato direttore ad interim di Repubblica, sostituendo Mario Orfeo. La nomina avviene in un momento difficile per il quotidiano, che affronta tensioni interne e sfide editoriali. Cappellini, già giornalista e sceneggiatore, assume il ruolo in un contesto di instabilità. La sua nomina è stata comunicata senza dettagli sui motivi o sulle modalità, in un quadro di incertezza per la direzione del giornale.