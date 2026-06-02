L' Italia celebra gli 80 anni della Repubblica è il giorno della parata militare ai Fori Imperiali

Oggi si svolge la parata militare ai Fori Imperiali per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni iniziano alle 9 all’Altare della Patria, con la partecipazione di forze armate e rappresentanze istituzionali. La giornata prevede anche altre iniziative pubbliche e commemorative in diverse città. La festa coincide con il giorno in cui si ricorda l’entrata in vigore della Costituzione. La parata è il momento centrale delle manifestazioni ufficiali.

E' il giorno delle celebrazioni per la festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni. All'Altare della Patria, alle 9.15, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d'alloro. Partecipano i presidenti del Senato La Russa e della Camera Fontana e la presidente del Consiglio Meloni. Alle 10, ai Fori Imperiali, la tradizionale parata militare, con il capo dello Stato e le alte cariche dello Stato. La festa per gli 80 anni della Repubblica continuerà questa sera in piazza del Quirinale con il grande evento i 'Volti della Repubblica', sempre alla presenza del presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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