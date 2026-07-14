A Roma, i ristoranti sono diventati il nuovo luogo di incontro per la sinistra, che preferisce discutere di strategie elettorali tra piatti di pesce e antipasti. Le riunioni si svolgono tra un branzino e cozze, sostituendo le vecchie sezioni di partito. Tra i presenti, si parla di un possibile candidato per il campo largo, con riferimenti a un “re del pesce” coinvolto nelle scelte politiche.

A Roma i ristoranti hanno sostituito le sezioni di partito di una volta: le riunioni per decidere le strategie elettorali si svolgono tra un piatto di branzino su crema di patate e il classico sauté di cozze e vongole, per evocare un “re del pesce” come Valter Lavitola, impegnato a scegliere il futuro leader del campo largo. Ecco così che nel pieno dei commenti sul caso Ranucci spunta un appuntamento voluto da un finissimo politico, il kingmaker della sinistra romana, il nobile nato nel Pci che ha deciso di consegnare le sue fortune familiari e personali per creare la fortezza capitolina del Partito democratico, un monolite che solo Gianni Alemanno riuscì a disintegrare: Goffredo Bettini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La “carovana” di Bettini per apparecchiare il futuro della sinistra: lo spiffero

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