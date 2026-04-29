La polizia ha effettuato un blitz in un bar di Forlì, chiudendolo per quindici giorni. Il provvedimento è stato deciso dal questore, che ha sospeso la licenza dell’attività. Il locale è stato descritto come frequentato da persone con precedenti penali considerati pericolosi. Il titolare dell’esercizio aveva già subito una sanzione simile nel corso del 2024. La sospensione si è resa necessaria per motivi di sicurezza pubblica.

Notificato un provvedimento di sospensione della licenza al titolare di un bar di Forlì. Il questore Claudio Mastromattei ha così sospeso per quindici giorni la licenza dell’attività, già sanzionata nel 2024 con analogo provvedimento. La misura, cautelare e preventiva, è stata motivata in quanto il locale viene ritenuto dagli inquirenti "un luogo di ritrovo di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica". Il provvedimento è stato adottato dopo numerosi controlli effettuati, durante i quali sono stati identificati all’interno "moltissimi pregiudicati". Inoltre, il bar era stato teatro di due interventi delle volanti, per rissa e persone ubriache che avevano dato in escandescenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz della polizia, bar chiuso per quindici giorni: "Luogo frequentato da pericolosi pregiudicati"

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