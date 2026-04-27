Chiuso per 7 giorni il chiosco bar nel parco giochi di Gravina | era frequentato da pregiudicati

I carabinieri di Gravina di Catania hanno disposto la chiusura temporanea di sette giorni di un chiosco bar situato nel parco giochi di Gravina, in via Aldo Moro nel quartiere Fasano. La sospensione è stata decisa dopo aver rilevato che l’attività era frequentata da persone con precedenti penali. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sui motivi specifici della presenza di soggetti pregiudicati nel locale è stato reso noto.

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per la gestione di un chiosco bibite in via Aldo Moro, nel quartiere Fasano di Gravina. Il locale, che rimarrà chiuso per 7 giorni come disposto dal questore di Catania, è risultato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Era teatro di risse e frequentato da pregiudicati, bar di Sassuolo chiuso per 15 giorni dalla poliziaLo scorso sabato, 18 aprile, la polizia di Stato di Sassuolo ha sospeso per 15 giorni su provvedimento del questore la licenza di un bar a Sassuolo. Chiuso per sette giorni un bar di San Cristoforo frequentato da pregiudicatiNel corso di diversi servizi di accertamento, gli agenti hanno riscontrato l’assidua presenza di persone con precedenti penale per reati di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schiamazzi e orari non rispettati: sospesa l’attività di un bar di Meda; Avezzano, locale chiuso per 7 giorni; Avezzano, bar chiuso per 7 giorni; Schiamazzi, aggressioni e clienti con precedenti: bar chiuso per 7 giorni a Meda. Avezzano, locale chiuso per 7 giorni: stretta del QuestoreAvezzano - La Polizia di Stato di L’Aquila, nella giornata di ieri 20 aprile, ha notificato al titolare di un esercizio commerciale sito ad Avezzano (AQ), un provvedimento, disposto dal Questore. terremarsicane.it Troppo alcol, liti tra clienti e schiamazzi: chiuso per 7 giorni un locale di piazza GaribaldiTRIESTE - Il Questore di Trieste ha disposto, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per sette giorni di un pubblico ... ilgazzettino.it #Cronaca Castellammare, stretta sulla movida: chiuso un noto locale e stop di cinque giorni a una pasticceria - facebook.com facebook Roma, la questura spiega perché ha chiuso il 'The Sanctuary' ift.tt/3rIOwPd x.com