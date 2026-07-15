Il ballottaggio ai raggi X | La sfida tra Grilli e Maineri ora si sposta davanti al Tar

Il 15 luglio 2026, il Tar ha avviato un procedimento sul risultato del ballottaggio tra Sara Grilli e un avversario, dopo la proclamazione delle elezioni. La decisione arriva a un mese dalla conclusione delle urne e riguarda il ricorso presentato contro l’esito finale. Il tribunale amministrativo sta esaminando le modalità di assegnazione dei voti e le eventuali irregolarità che potrebbero aver influenzato il risultato. La decisione del Tar è attesa nei prossimi giorni.

Viareggio, 15 luglio 2026 – A un mese esatto dalla proclamazione, il verdetto delle urne che ha eletto Sara Grilli – sostenuta da Area Civica e Centrodestra Unito – finisce sotto la lente d’ingrandimento del Tar. Federica Maineri, ex candidata del centrosinistra, ha formalizzato il r icorso elettorale ventilato già all’indomani dello spoglio. Il distacco di soli 160 voti su 25.460 elettori, unito alla presenza di 399 schede nulle, 124 bianche e 15 contestate, ha spinto Maineri a chiedere un controllo giurisdizionale. Perché, in “materia elettorale, la posizione giuridica delle parti coinvolte incrocia valori e interessi che vanno ben oltre la posizione delle parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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