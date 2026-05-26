A Viareggio si svolgerà un ballottaggio tra due ex compagne di partito, con le candidate Grilli e Maineri. Marcucci è stata esclusa all’ultimo momento. La sfida si svolgerà tra le due candidate, entrambe donne, e rappresenta la prima volta in cui una donna sarà eletta sindaca nel Comune. La data del secondo turno è fissata per il 9 giugno. La candidata Grilli ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.

Viareggio, 26 maggio 2026 – Una cosa è certa, Viareggio avrà la sua prima Sindaca. Una donna alla guida del Comune. Il responso delle urne ha confermato ciò che, in fondo, era scritto sin dall’inizio di questa campagna elettorale. Praticamente una corsa rosa, più del Giro d’Italia. In una progressione combattuta e rimasta costante durante tutto lo spoglio, per la volata finale del ballottaggio – si tornerà al voto il 7 e 8 giugno – restano dunque in pista l’avvocata Sara Grilli, assessora al welfare chiamata a rappresentare la continuità del civismo delghingariano nell’inedito tandem con il Centrodestra Unito che ha ottenuto circa il 34%... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni, Viareggio e una sfida tra ex compagne di partito: ballottaggio Grilli-Maineri, Marcucci esclusa all’ultimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Viareggio: nasce Fermi Mai, la sfida di Maineri tra lavoro e culturaA Viareggio è stata presentata ufficialmente una nuova lista civica chiamata Fermi Mai, che sostiene la candidatura di Federica Maineri nel...

Elezioni comunali a Viareggio, Marialina Marcucci lancia la sfida: “Centro congressi e parco del Carnevale accanto alla Cittadella”Durante le elezioni comunali a Viareggio, la candidata ha annunciato un progetto che prevede la realizzazione di un centro congressi di nuova...

Temi più discussi: Il caso Viareggio, è ballottaggio: testa a testa tra Grilli e Maineri; Elezioni, a Viareggio Maineri-Grilli al ballottaggio; Elezioni comunali: a Viareggio è ballottaggio per la prima sindaca della città; Viareggio: sarà ballottaggio Grilli-Maineri; ma Marcucci può essere decisiva.

Elezioni, Viareggio e una sfida tra ex compagne di partito: ballottaggio Grilli-Maineri, Marcucci esclusa all’ultimoIl confronto decisivo per decidere la nuova prima cittadina sarà tra la continuità amministrativa e la voglia di cambiamento. Si sono rivelati determinanti per la vittoria i voti del fronte trasversal ... lanazione.it

Elezioni comunali: a Viareggio è ballottaggio per la prima sindaca della cittàSi contendono la carica Sara Grilli (che il sostegno di una coalizione civica e del centrodestra) e la candidata del centrosinistra Federica Maineri ... gazzettadiparma.it