Il prossimo fine settimana si svolgerà il ballottaggio per l’elezione del sindaco a Viareggio, con le urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La sfida vede coinvolte due candidate, Sara Grilli e Federica Maineri, che si contendono la carica di primo cittadino. Si registra un aumento delle tessere elettorali distribuite rispetto alle precedenti consultazioni. La vittoria potrebbe segnare il primo mandato femminile alla guida della città.

Il ballottaggio di domenica 7 giugno, ore 7-23, e lunedì 8 giugno, ore 7-15, elegge la prima sindaca di Viareggio. Per eleggere la prima sindaca di Viareggio la sfida è tra Sara Grilli, assessora uscente giunta Del Ghingaro, centrodestra senza simboli e lista civica sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro, 34.29% al primo turno. E Federica Maineri, campo largo centrosinistra, che al primo turno del 24 e 25 maggio ha ricevuto il 30.17%. E nel Comune di Viareggio vero e proprio boom di tessere elettorali tra rilascio duplicati e rinnovi con quasi 1.700 pratiche sbrigate. Nel fine settimana del primo turno sono state evase circa 1.200 pratiche. Ulteriori 470 pratiche nelle giornate di lunedì 1 e mercoledì 3 giugno, informa il Comune di Viareggio, “principalmente relative a tessere complete che necessitavano del rinnovo”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Viareggio al ballottaggio: la prima sindaca tra Sara Grilli e Federica Maineri. Boom tessere elettorali

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Viareggio, esultano Grilli e Maineri; ma Marcucci può essere decisiva

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#Ballottaggio 7 e 8 giugno, prima #sindaca di #Viareggio tra Sara #Grilli, #centrodestra, 34,29%, e Federica #Maineri, #centrosinistra, 30.19%. Marialina #Marcucci, 27.52. Paolo #Annale, #Pci, 5.59%. #Viareggio2026 x.com

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