“Accetto le critiche nei miei confronti, ma non gli attacchi contro la mia famiglia“. Così Ignazio La Russa si confessa a Paolo Del Debbio durante una puntata di Dritto e Rovescio, puntando il dito contro alcune trasmissioni televisive più che contro i quotidiani. In particolare Report e Dimartedì. “Non ho mai denunciato un solo giornalista penalmente. Adesso penalmente no, ma vorrei cominciare ad adire le vie giudiziarie in sede civile. Magari non nei confronti dei giornalisti, ma delle televisioni”, dichiara il presidente del Senato. Cosa ha detto La Russa sulle denunce a giornalisti e tv L'affondo di La Russa nei confronti di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ignazio La Russa attacca Report e DiMartedì, "mai denunciato giornalisti, ma ora inizierò a far causa alle tv"

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