L’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala che nel 2026 più del 99% della popolazione globale respira aria con livelli di inquinamento oltre i limiti raccomandati. Lo stress ossidativo si verifica quando c’è uno squilibrio tra radicali liberi e antiossidanti nel corpo, potenzialmente causando danni cellulari. Questa condizione può contribuire a diverse patologie, tra cui malattie cardiovascolari, diabete e disturbi neurologici. La qualità dell’aria è quindi un fattore di rischio diretto per la salute.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2026 oltre il 99% della popolazione mondiale continua a respirare aria con livelli di inquinamento superiori ai limiti raccomandati. Un dato che non riguarda solo i polmoni: smog, sonno frammentato e stress mentale cronico possono influenzare anche i processi cellulari legati allo stress ossidativo. Non si tratta di un concetto astratto riservato ai laboratori. Sempre più studi collegano il sovraccarico ossidativo a sintomi molto concreti: stanchezza persistente, recupero lento, pelle più spenta, difficoltà di concentrazione e sensazione di affaticamento “senza motivo”. Nella vita urbana moderna, il problema non è quasi mai un singolo fattore, ma l’accumulo quotidiano di piccoli squilibri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Stress ossidativo: cos’è e quali conseguenze può avere sull’organismo?

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