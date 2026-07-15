Ieri in Campania | strangola il padre in casa al culmine di una lite
Un uomo è stato arrestato ieri in Campania dopo aver strangolato il padre durante una lite in casa. L’episodio è avvenuto in una abitazione nella provincia di Avellino. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il sospetto, che aveva già lasciato l’abitazione al termine dell’atto violento. La vittima è stata trovata senza vita, mentre il presunto aggressore è stato portato in commissariato. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i motivi del gesto.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 14 luglio 2026. Avellino. Si chiama Casa Betania, un centro a servizio della Caritas Diocesiana nel cuore di Rione Ferrovia, nato esattamente un anno fa per offrire ascolto, supporto e accompagnamento a quanti vivono situazioni di disagio sociale, economico o relazionale, in un’area della città che da tempo manifesta bisogni profondi e spesso sommersi. (LEGGI QUI) Benevento. C’è qualquadra che non cosa. O qualcosa che non torna. E non è un dettaglio. La Lega, attraverso il suo segretario provinciale Domenico Parisi, diffonde un comunicato dai toni trionfalistici annunciando oltre 1,26 milioni di euro destinati ai Comuni sanniti grazie ai fondi PNRR. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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