Ieri in Campania | strangola il padre in casa al culmine di una lite

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato ieri in Campania dopo aver strangolato il padre durante una lite in casa. L’episodio è avvenuto in una abitazione nella provincia di Avellino. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il sospetto, che aveva già lasciato l’abitazione al termine dell’atto violento. La vittima è stata trovata senza vita, mentre il presunto aggressore è stato portato in commissariato. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i motivi del gesto.