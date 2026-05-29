Pordenone uccide il padre della compagna al culmine di una lite Ho agito per legittima difesa

Un uomo di 59 anni è stato ucciso durante una lite in un’abitazione a Porcia, in provincia di Pordenone. Secondo quanto riferito, l’uomo ha affermato di aver agito in legittima difesa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, coinvolgendo anche il padre della compagna della vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un uomo di 59 anni è morto nel pomeriggio a Porcia, in provincia di Pordenone, al termine di una violenta lite avvenuta all’interno di un’abitazione. A ucciderlo sarebbe stato il compagno 51enne della figlia. L’allarme è stato dato intorno alle 16 da alcuni familiari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, il personale della polizia scientifica e i sanitari del 118. La confessione prima del ricovero d’urgenza in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’arma utilizzata potrebbe essere una bottiglia. La vittima era un cittadino romeno, mentre il presunto aggressore, cittadino italiano, è rimasto a sua volta gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in elicottero. 🔗 Leggi su Open.online

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