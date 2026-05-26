Durante una lite tra vicini di casa a Castello d'Agogogna, una persona ha colpito un altro con un’accetta. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dello scontro o sulle condizioni delle persone coinvolte. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione. La vicenda rimane sotto indagine.

Castello d'Agogna (Pavia) – Una lite tra vicini di casa ha rischiato di concludersi in tragedia nella tarda mattinata di oggi a Castello d'Agogna, in Lomellina. Un uomo di 65 anni e il suo vicino di 70 anni hanno discusso animatamente per futili motivi. La situazione è degenerata: dalle parole si è passati ben presto agli insulti e a spintoni reciproci. A quel punto il 70enne è uscito dal condominio. Il 65enne è rientrato nel suo appartamento, ha afferrato un'accetta e l'ha lanciata dalla finestra contro il rivale, colpendolo alla schiena. Le urla dell'uomo hanno richiamato l'attenzione di altri residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castello d'Agogna, colpisce il vicino di casa con un’accetta al culmine di una lite

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Castello d'Agogna, colpisce il vicino con un'accetta lanciata dalla finestra: ferito 70enne

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