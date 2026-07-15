Sono stati annunciati i vincitori della 39esima edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma. I premi sono stati assegnati a Andrea Pomella, Paolo Morelli e Giosuè Calaciuria. La cerimonia si è svolta con il supporto della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. La manifestazione è organizzata dalla Società dei Lettori – Amici di Francesca Duranti.

Andrea Pomella, Paolo Morelli e Giosuè Calaciuria sono i vincitori della 39sima edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma della Società dei Lettori – Amici di Francesca Duranti, realizzato grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. “Vite nell’oro e nel blu” di Andrea Pomella (Einaudi): nella vita febbrile e mondana degli anni Cinquanta e Sessanta, quattro giovani artisti di umili origini – Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa e Francesco Lo Savio – si prendono la scena culturale sfidando i giganti della Pop Art americana. Andrea Pomella racconta la loro travolgente “ora d’oro” fatta di genio, eccessi, passioni e ascesa mondana, seguita dall’inesorabile scivolamento nell’ombra dell’”ora blu”, tra oblio, drammi personali e dipendenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - I vincitori del Premio dei Lettori Lucca. Sono Pomella, Morelli e Calaciuria

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