Per chi cerca libri intensi originali e impossibili da dimenticare questi romanzi vincitori del Premio Pulitzer sono il punto di partenza perfetto
Per chi desidera scoprire romanzi intensi e originali, i vincitori del Premio Pulitzer rappresentano un punto di partenza. Il premio, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore letterario, viene assegnato annualmente e suscita l'interesse di molti lettori. La selezione di quest'anno include opere che hanno attirato l'attenzione per la loro originalità e profondità narrativa. Questi libri sono considerati tra i più rilevanti pubblicati nell'ultimo anno e sono spesso oggetto di discussione tra appassionati di letteratura.
I l Premio Pulitzer continua a essere uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi al mondo e ogni anno accende la curiosità dei lettori. Nel 2026 il premio per la narrativa è andato a “Angel Down” di Daniel Kraus, romanzo già definito tra i più sorprendenti degli ultimi anni. In attesa della traduzione italiana, ecco 14 libri Premio Pulitzer da leggere subito. “James” di Percival Everett (La Nave di Teseo) Pulitzer 2025 Lo schiavo Jim fugge per evitare di essere venduto e separato dalla famiglia. Sull’isola di Jackson incontra Huckleberry Finn, anche lui in fuga dal padre violento. Insieme intraprendono un viaggio lungo il Mississippi tra libertà e sopravvivenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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