Premio Tenco 2026 tra i vincitori ci sono Caparezza e Carmen Consoli
I vincitori del Premio Tenco 2026 sono stati annunciati oggi. Tra i premiati ci sono il rapper e cantautore e la cantautrice. La cerimonia si svolgerà dal 22 al 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo.
Sono stati annunciati nella giornata odierna i vincitori del Premio Tenco 2026, che si terrà il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo. Il prestigioso riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a “ I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (per le Targhe 2026 resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026). Premi Tenco 2026, Orbit Orbit di Caparezza è stato eletto il miglior album. Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competenteformata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti da l Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’Associazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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