I tifosi argentini sono stati informati che non potranno portare all’interno dello stadio bandiere con riferimenti alle Isole Falkland, pena il divieto di ingresso. La decisione è stata comunicata prima della semifinale contro l’Inghilterra. Il vicepresidente ha definito l’Inghilterra “usurpatrice dei pirati” in un’intervista, alimentando le tensioni. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi della restrizione o sulle eventuali sanzioni.

2026-07-15 14:22:00 Il web non parla d’altro: I tifosi dell’Argentina sono stati avvertiti che gli sarà negato l’ingresso allo stadio Mercedes-Benz per la semifinale di Coppa del Mondo di stasera contro l’Inghilterra se tentano di introdurre di nascosto bandiere contenenti qualsiasi riferimento alle Isole Falkland. Il contorno del territorio controllato dagli inglesi è un’inclusione regolare sulla bandiera blu e bianca con l’Argentina che insiste che l’arcipelago nell’Atlantico meridionale appartenga a loro. I paesi entrarono in guerra per le Falkland nel 1982, con oltre 900 persone uccise nel conflitto, e rimasero britannici, anche se questo è ancora un importante motivo di contesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I tifosi dell’Argentina hanno detto che le bandiere delle Isole Falkland saranno bandite poiché il vicepresidente etichetta l’Inghilterra come “usurpatrice dei pirati” in vista della semifinale della Coppa del Mondo

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