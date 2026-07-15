I Santi Francesi pubblicano l’inedito Nebbia

Da lopinionista.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Santi Francesi hanno rilasciato un brano inedito intitolato “Nebbia” sui loro canali social ufficiali, accompagnato dal video ufficiale.

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ROMA – I Santi Francesi hanno pubblicato a sorpresa sui loro canali social ufficiali l’inedito “Nebbia”, accompagnato dal video ufficiale. Alessandro De Santis e Mario Francese proseguono così il percorso iniziato lo scorso maggio con l’uscita di “Guerrilla” e tornano a pubblicare nuova musica con la libertà creativa e l’urgenza espressiva che contraddistinguono questa nuova fase della loro carriera. “Guerrilla” e “Nebbia” sono infatti i primi brani che andranno a comporre il nuovo progetto musicale del duo, destinato a concretizzarsi nei prossimi mesi e a dare seguito all’EP “Potrebbe non avere un peso”. Questi brani segnano inoltre, dal punto di vista discografico, un nuovo capitolo per i due artisti, entrati nel roster di Asian Fake sotto l’ombrello di House of Music (HOM). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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