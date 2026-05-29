Il 29 maggio sono stati pubblicati diversi nuovi singoli, tra cui brani di artisti come Karol G, Manu Chao, Guè, Juli e Santi Francesi. Le uscite si caratterizzano per ritmi latineggianti e collaborazioni inedite, che puntano a conquistare le classifiche e le playlist radiofoniche. La giornata evidenzia un’offerta musicale variegata e orientata all’estate, con brani destinati a diventare tormentoni.

Comincia a farsi sentire l’aria d’estate, tra i nuovi singoli in uscita nella giornata odierna del 29 maggio: ritmi latineggianti, collab inedite danno il via la sfida ai tormentoni, che si insedieranno nelle classifiche e nell’AirPlay. Karol G feat. Manu Chao – Viajando Por El Mundo: è un brano caldo e coinvolgente, capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio musicale senza confini. La voce dell’artista colombiana si intreccia con lo stile autentico e cosmopolita di Manu Chao che lo scorso anno è tornato in vetta alle classifiche italiane, dando vita a un dialogo musicale che attraversa generi e generazioni. Cadillac del trio Guè, Tony Pitony e Shablo tra i nuovi singoli del 29 maggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Karol G (e Manu Chao), Guè, Juli, Santi Francesi tra i nuovi singoli del 29 maggio

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