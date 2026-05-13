Recenti foto pubblicate da Diva e Donna mostrano l’attrice Matilda De Angelis in compagnia di Enrico Borello, mentre si scambiano atteggiamenti affettuosi. La stessa attrice è stata vista mentre baciava un’altra persona in un momento di intimità non specificato. La notizia ha suscitato discussioni online, coinvolgendo anche la possibile fine della relazione tra De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi.

Le foto scoop di Diva e Donna, che stanno facendo il giro del web, hanno beccato la bellissima Matilda De Angelis in atteggiamenti molto complici con Enrico Borello. Un bacio tenero, lontano dai riflettori, ma abbastanza vicino all’obiettivo dei paparazzi da riaccendere subito il gossip. Fino a poco tempo fa, Matilda era legata ad Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi. Sulla fine della loro relazione, però, non sono arrivate dichiarazioni pubbliche né spiegazioni ufficiali. Nessun annuncio, nessuna rottura raccontata sui social. Solo il silenzio dei diretti interessati e, ora, queste nuove immagini che sembrano suggerire un cambio di capitolo nella vita privata dell’attrice.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi si sono lasciati? Beccata lei baciare un altro

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