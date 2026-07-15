’I Rubiconi’ creato il comitato alfiere della cultura gastronomica

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’areale enogastronomico ’I Rubiconi’ ha costituito ufficialmente un comitato durante un’assemblea tenutasi al Palazzo della Rocca di Roncofreddo. L’evento si è svolto un anno e mezzo dopo l’inizio delle attività di questa zona dedicata alla cultura gastronomica.

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L’areale enogastronomico ’I Rubiconi’, a un anno e mezzo dall’avvio delle attività, si è costituito ufficialmente in comitato durante l’assemblea generale ospitata al Palazzo della Rocca di Roncofreddo. Il progetto, primo esperimento di collaborazione tra Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi, Il Lavoro dei Contadini Aps, Slow Food e Tempi di Recupero Aps, punta a creare una filiera tra imprese, associazioni e produttori per promuovere lo sviluppo del territorio, la sostenibilità ambientale e sociale e un turismo legato alle eccellenze locali. L’areale comprende le vallate dei tre fiumi storicamente identificati con il Rubicone: l’Urgòn-Pisciatello, il Fiumicino e l’Uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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