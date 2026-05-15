Casa Artusi un 2025 in forte crescita | la cultura gastronomica italiana conquista il mondo
Nel corso del 2025, Casa Artusi ha registrato un aumento significativo delle attività e delle visite, segnando un anno di grande crescita. La promozione della cucina italiana ha attirato un pubblico sempre più ampio, con eventi e iniziative rivolte a diffondere le tradizioni culinarie nel mondo. La presenza sui social media e le collaborazioni con enti culturali hanno contribuito a consolidare il ruolo dell’istituzione come punto di riferimento nel settore gastronomico. I dati ufficiali indicano un incremento rilevante rispetto agli anni precedenti.
Non è stato solo un anno di gestione, ma un vero e proprio "anno d’oro" per la cultura gastronomica italiana. La Fondazione Casa Artusi ha ufficialmente approvato il bilancio di esercizio 2025, delineando il profilo di un’istituzione che ha saputo trasformare la tradizione artusiana in un asset. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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