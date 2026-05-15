Casa Artusi un 2025 in forte crescita | la cultura gastronomica italiana conquista il mondo

Nel corso del 2025, Casa Artusi ha registrato un aumento significativo delle attività e delle visite, segnando un anno di grande crescita. La promozione della cucina italiana ha attirato un pubblico sempre più ampio, con eventi e iniziative rivolte a diffondere le tradizioni culinarie nel mondo. La presenza sui social media e le collaborazioni con enti culturali hanno contribuito a consolidare il ruolo dell’istituzione come punto di riferimento nel settore gastronomico. I dati ufficiali indicano un incremento rilevante rispetto agli anni precedenti.

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