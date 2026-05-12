Carlo Cracco | Cultura tartufo è valore eccellenza gastronomica

Lo chef Carlo Cracco ha dichiarato che la cultura del tartufo rappresenta un elemento di eccellenza nella gastronomia. Ha spiegato che lavorare le materie prime permette di conoscerle, valorizzarle e rispettare chi le produce e le porta sulle tavole. La sua affermazione si inserisce in un discorso più ampio sulla qualità e l’attenzione nella preparazione dei cibi tradizionali.

(Adnkronos) – “Quando si lavorano le materie prime si impara a conoscerle, valorizzarle e rispettare chi le porta sulle nostre tavole”. Carlo Cracco racconta così il valore della collaborazione con realtà specializzate come Giuliano Tartufi, protagonista nella serata di presentazione del nuovo logo dell'azienda di Pietralunga. Per lo chef, il tartufo rappresenta non soltanto un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Carlo Cracco: “La cultura del tartufo crea valore per il territorio”

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