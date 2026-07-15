I rider contro Landini | macché caldo pedalare

I rider si sono opposti alle proposte della Cgil per le misure contro il caldo, sostenendo che queste potrebbero ridurre i loro guadagni. La protesta si è concentrata sulla percezione che le iniziative dell’organizzazione non tengano conto delle reali condizioni di lavoro dei corrieri. Non sono state riportate azioni di protesta ufficiali, ma il confronto tra i lavoratori e il sindacato continua a essere acceso.

La Cgil conosce così bene i lavoratori che pretende di rappresentare che con le recenti trovate anticaldo rischia di portarne una buona parte alla fame. È il caso dei rider, inseriti da quest’anno nelle misure di protezione dalle alte temperature su sollecitazione della sigla di Landini – che pare averne fatto la battaglia del secolo – e applicate dalle Regioni con ordinanze territoriali, ancor prima di diventare decreto nazionale.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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