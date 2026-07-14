Abbiamo visto cosa combina il grande caldo sul nostro organismo quando andiamo in bicicletta quando le temperature sono afose. Oltre alla maggiore sudorazione, riscontriamo meno efficienza e un sovraccarico cardiovascolare dovuto alla necessità di pompare maggior sangue nei tessuti periferici per aiutare a raffreddarli, togliendolo dai muscoli. La domanda è: si può sopravvivere efficacemente al grande caldo quando si è in bicicletta? La risposta, ovvia, è sì. Tralasciando le celeberrime quanto scontate raccomandazioni di un noto TG, che consigliava sempre di bere molto e di non uscire nelle ore più calde, con un po’ di attenzione si può rinunciare veramente a poco di quello che si ha intenzione di fare in bicicletta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pedalare col grande caldo: i rimedi più efficaci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tonsille criptiche e alitosi: cause, sintomi e rimedi efficaciUn problema comune riguarda le tonsille criptiche e l’alitosi, che colpiscono molte persone, adulte e bambini.

Come allontanare le formiche da casa e balconi: rimedi efficaci e naturaliCon l’arrivo delle temperature più calde, molte persone si trovano a dover affrontare il problema delle formiche che invadono case e balconi.