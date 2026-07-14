Pedalare col grande caldo | i rimedi più efficaci
Pedalare con il grande caldo provoca maggiore sudorazione e riduce le performance, mentre il cuore lavora di più per raffreddare i tessuti periferici, sottraendo sangue ai muscoli.
Abbiamo visto cosa combina il grande caldo sul nostro organismo quando andiamo in bicicletta quando le temperature sono afose. Oltre alla maggiore sudorazione, riscontriamo meno efficienza e un sovraccarico cardiovascolare dovuto alla necessità di pompare maggior sangue nei tessuti periferici per aiutare a raffreddarli, togliendolo dai muscoli. La domanda è: si può sopravvivere efficacemente al grande caldo quando si è in bicicletta? La risposta, ovvia, è sì. Tralasciando le celeberrime quanto scontate raccomandazioni di un noto TG, che consigliava sempre di bere molto e di non uscire nelle ore più calde, con un po’ di attenzione si può rinunciare veramente a poco di quello che si ha intenzione di fare in bicicletta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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