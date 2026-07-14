Pedalare col grande caldo | i rimedi più efficaci

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pedalare con il grande caldo provoca maggiore sudorazione e riduce le performance, mentre il cuore lavora di più per raffreddare i tessuti periferici, sottraendo sangue ai muscoli.

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Abbiamo visto cosa combina il grande caldo sul nostro organismo quando andiamo in bicicletta quando le temperature sono afose. Oltre alla maggiore sudorazione, riscontriamo meno efficienza e un sovraccarico cardiovascolare dovuto alla necessità di pompare maggior sangue nei tessuti periferici per aiutare a raffreddarli, togliendolo dai muscoli. La domanda è: si può sopravvivere efficacemente al grande caldo quando si è in bicicletta?  La risposta, ovvia, è sì. Tralasciando le celeberrime quanto scontate raccomandazioni di un noto TG, che consigliava sempre di bere molto e di non uscire nelle ore più calde, con un po’ di attenzione si può rinunciare veramente a poco di quello che si ha intenzione di fare in bicicletta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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