i ragazzi stanno bene forse

I ragazzi stanno bene. Un sondaggio recente ha rilevato che gli adulti continuano a mostrare sfiducia verso le nuove generazioni, ripetendo schemi già visti in passato. Si parla di una forma di risentimento mascherato da preoccupazione, che si manifesta con atteggiamenti di diffidenza e sospetto. Non ci sono evidenze di problemi di salute o sicurezza tra i giovani, ma l’atteggiamento degli adulti rimane invariato nel tempo.

«Perché ogni generazione adulta ripete lo stesso schema di sfiducia verso le generazioni più giovani? Si potrebbe parlare di nostalgia selettiva o di capro espiatorio collettivo, ma anche di qualcosa di meno facile da ammettere, il risentimento mascherato da preoccupazione. Una forma di invidia, forse?» È scrittore e ricercatore. Ha collaborato con Il Tascabile, con la rivista inglese Anima Loci e ha scritto testi teatrali per diverse istituzioni europee. Vive a Berlino. Alzo gli occhi verso il parco giochi di fianco al bar dove sto bevendo un caffè. È una bella giornata di sole a Berlino. È una bambina ad aver appena gridato quella frase in inglese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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GOSSIP: LA MIA RAGAZZA SCAPPA DI NASCOSTO CON IL MARANZA DI NOTTE E FORSE MI HA TRADITO!

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