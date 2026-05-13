Ritrovati i ragazzi scomparsi con la madre in Friuli | stanno tutti bene
Dopo più di tre settimane di ricerche, i tre scomparsi sono stati trovati in Friuli e stanno tutti bene. La donna e i due figli minorenni sono stati rintracciati senza ferite o segni di maltrattamenti. La scomparsa aveva preoccupato familiari e amici, che avevano segnalato l’assenza improvvisa. Le forze dell’ordine hanno confermato il ritrovamento e la buona salute delle persone coinvolte.
Si sono concluse nel migliore dei modi le oltre tre settimane di ricerche e timori per Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa da Piacenza il 20 aprile insieme ai due figli minorenni, di 14 e 16 anni. I tre sono stati rintracciati nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, tutti in buone.🔗 Leggi su Today.it
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Non è un crimine di guerra fino alla prima volta. reddit
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