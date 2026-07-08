Sospetta intossicazione al campo estivo di Toano Il sindaco | I ragazzi stanno bene Riprese le attività dopo la corsa in ospedale

Un sospetto caso di intossicazione ha coinvolto alcuni partecipanti di un campo estivo in provincia di Reggio Emilia. Dopo il trasferimento in ospedale, i ragazzi sono stati dimessi e le attività sono riprese. Il sindaco ha confermato che tutti stanno bene e che non ci sono ulteriori rischi. La situazione è sotto controllo e non si segnalano complicazioni o altri casi.

La paura ha lasciato il posto al sollievo a Corneto di Toano, in provincia di Reggio Emilia. I ragazzi del campo estivo della Protezione Civile stanno bene e hanno ripreso le normali attività ricreative previste per la loro vacanza. A confermarlo è stato il sindaco Leonardo Perugi, che fin dalle prime ore del mattino si è recato all’accampamento per verificare di persona la situazione e tranquillizzare la comunità. Facendo un passo indietro per capire l’origine dell’allarme, l’emergenza si è verificata nel tardo pomeriggio di martedì. Secondo la ricostruzione fornita dalla testata Tgcom24, su un totale di circa 120 persone presenti, una trentina di partecipanti ha iniziato ad accusare improvvisi sintomi gastrointestinali, lamentando vomito e dissenteria. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Intossicazione per 31 persone al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano, 28 bimbi in ospedaleUn’ipotesi di intossicazione ha coinvolto 31 persone, tra cui 28 bambini, al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano.

Leggi anche: Intossicazione al campo estivo della Protezione civile: come stanno oggi i bambini

Temi più discussi: Maxi intossicazione, allarme al campo estivo: 28 bimbi in ospedale; Sospetta intossicazione alimentare al campo estivo di Toano, 28 bimbi in ospedale; Maxi intossicazione al campo estivo della Protezione civile. Coinvolti 28 bambini; Sospetta intossicazione da diserbante: imprenditore trasferito in elisoccorso a Salerno.

Reggio Emilia, sospetta intossicazione al campo estivo: 28 bambini ricoverati d'urgenza. Avviate le verifiche x.com

Reggio Emilia, sospetta intossicazione al campo estivo: 28 bambini ricoverati d'urgenza. Avviate le verificheTra le possibili cause della maxi intossicazione che ha coinvolto una trentina di persone di un campo estivo l'acqua bevuta dalle fontane pubbliche ... tg.la7.it

Intossicazione al campo estivo a Reggio Emilia, 28 bambini al pronto soccorso: il sospetto sull'acqua delle fontaneUn caso di sospetta intossicazione alimentare ha coinvolto decine di partecipanti al campo estivo della Protezione Civile di Corneto di Toano, in ... msn.com