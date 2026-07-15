Sono trascorsi 34 anni dalla strage di via D’Amelio, avvenuta in Italia, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. La vicenda è stata oggetto di un nuovo episodio della serie “I Ragazzi delle Scorte”, dedicato ad Agostino Catalano, uno dei membri della scorta. La puntata si concentra sulla figura di Catalano e sugli eventi collegati all’attacco.

ROMA – Sono passati trentaquattro anni dalla strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Il 17 luglio arriva su RaiPlay, e in seconda serata su Rai 3, un nuovo episodio della docuserie “I Ragazzi delle Scorte” questa volta dedicato ad Agostino Catalano, il caposcorta che il giorno del devastante atto terroristico avrebbe dovuto essere in ferie e che per una tragica fatalità era stato richiamato per raggiungere il numero sufficiente a formare la scorta del magistrato. Il documentario “Agostino, mio padre” riporta al centro storie umane, legami familiari, la memoria di chi è rimasto e il peso del ricordo dell’attentato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “I Ragazzi delle Scorte”, nuovo episodio dedicato ad Agostino Catalano

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