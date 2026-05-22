I ragazzi delle scorte la serie dedicata alle vittime delle stragi del 1992 torna con due nuovi episodi

A 34 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, torna la serie documentaristica “I Ragazzi delle Scorte”. La produzione, realizzata in collaborazione con il ministero dell’Interno e il dipartimento della Pubblica sicurezza, si arricchisce di due nuovi episodi. La serie si concentra sulle vite delle figure di scorta coinvolte nelle operazioni di protezione durante quegli eventi drammatici. La coproduzione include anche il ministero per lo Sport e i Giovani, attraverso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse.

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A trentaquattro anni dalle stragi di Capaci e via d’Amelio, la docuserie “I Ragazzi delle Scorte”, coprodotta dal ministero dell’Interno - dipartimento della Pubblica sicurezza e il ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite della Struttura di missione per gli anniversari di interesse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento A Pisa celebrata la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragiNella mattinata di venerdì 8 maggio, sul viale delle Piagge, davanti al monumento commemorativo realizzato dall'artista Dolfo, il Comune di Pisa ha... Hanno fatto saltare in aria Falcone: il racconto choc nella docuserie ‘I ragazzi delle scorte’ x.com CAPACI, RAIPLAY: NUOVO EPISODIO PER DOCUSERIE I RAGAZZI DELLE SCORTERoma, 22 mag - A 34 anni dalla strage di Capaci, la docuserie I Ragazzi delle Scorte torna con un nuovo episodio dedicato agli agenti che persero la vita insieme al giudice Giovanni Falcone e alla m ... 9colonne.it