Torna su RaiPlay con nuovi episodi la docuserie I Ragazzi delle Scorte

Da nerdpool.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 maggio, su RaiPlay e in seconda serata su Rai 3, sono stati resi disponibili nuovi episodi della docuserie “I Ragazzi delle Scorte”. Nell’ultimo episodio, viene dedicato uno spazio agli agenti di scorta che persero la vita insieme al giudice Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo durante la strage di Capaci nel 1996. La serie riprende con testimonianze e ricostruzioni di quegli eventi.

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A trentaquattro anni dalla strage di Capaci, con un nuovo episodio dedicato agli agenti che persero la vita insieme al giudice Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo,  il 22 maggio è tornato su RaiPlay, e in seconda serata su Rai 3, la docuserie “ I Ragazzi delle Scorte”. Il documentario  “ Rocco e Giuseppe- Ragazzi d’altri tempi”  riporta al centro storie umane, legami familiari, la memoria di chi è rimasto e il peso del ricordo del terribile attentato di stampo terroristico-mafioso. L’emozionante racconto su  Rocco Dicillo -agente di scorta morto a trent’anni accanto al giudice Giovanni Falcone il 23 maggio 1992 – è reso ancora più intenso dalle dichiarazioni della compagna Alba Terrasi e di Giuseppe Costanza, autista del giudice Falcone sopravvissuto all’attentato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Trailer I Ragazzi delle Scorte 7 Rocco e Giuseppe

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