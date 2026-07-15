I programmi TV di oggi 15 luglio 2026 | calcio e film della sera

Il 15 luglio 2026, su Rai 1 è in programma la partita di calcio tra Inghilterra e Argentina. Su Canale 5 va in onda il film “Ricomincio da me”. Sky Cinema Collection trasmette il film “Il cavaliere oscuro”.

Guida ai programmi TV del 15 luglio 2026: “Inghilterra-Argentina” su Rai 1, “Ricomincio da me” su Canale 5, “Il cavaliere oscuro su Sky Cinema Collection. La prima serata del 15 luglio 2026 offre su Rai 1 Inghilterra?Argentina, semifinale dei Mondiali 2026 in diretta dal MetLife Stadium. Su Italia 1 arriva un classico amatissimo come Billy Elliot, mentre Canale 5 punta sulla commedia sentimentale Ricomincio da me. Per gli appassionati di cinema d’autore, Iris propone l’universo surreale di Asteroid City, mentre Sky Cinema Collection costruisce una maratona epica con Il cavaliere oscuro. Rai 1 – Mondiali di Calcio 2026: Inghilterra?Argentina (21:00). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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