I programmi TV di oggi 6 luglio 2026 | calcio e film della sera

Notizia in breve

Oggi, 6 luglio 2026, su Rai 1 è in programma la partita di calcio tra Portogallo e Spagna, trasmessa in diretta dal MetLife Stadium come parte dei Mondiali. Su Canale 5 va in onda il film “Tre ore di troppo”, mentre su TV8 viene trasmesso “La rivincita delle bionde”. La prima serata prevede anche altri programmi e film, con un focus sugli eventi sportivi e di intrattenimento in prima serata.