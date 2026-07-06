I programmi TV di oggi 6 luglio 2026 | calcio e film della sera
Oggi, 6 luglio 2026, su Rai 1 è in programma la partita di calcio tra Portogallo e Spagna, trasmessa in diretta dal MetLife Stadium come parte dei Mondiali. Su Canale 5 va in onda il film “Tre ore di troppo”, mentre su TV8 viene trasmesso “La rivincita delle bionde”. La prima serata prevede anche altri programmi e film, con un focus sugli eventi sportivi e di intrattenimento in prima serata.
Guida ai programmi TV del 6 luglio 2026: “Portogallo-Spagna” su Rai 1, “Tre ore di troppo” su Canale 5, “La rivincita delle bionde” su TV8. La prima serata del 6 luglio 2026 offre i Mondiali di Calcio su Rai 1, con il big match Portogallo–Spagna in diretta dal MetLife Stadium. Su Rai 2 torna il reality Boss in Incognito, mentre Rai 3 propone l’approfondimento politico di Filorosso. Canale 5 punta sulla commedia Tre ore di troppo, ideale per una serata leggera. Italia 1 risponde con il thriller ad alta tensione No Way Up – Senza via di uscita. Tra i titoli forti della serata anche L’uomo che sussurrava ai cavalli su Rete 4, il cult Malena su Cine 34 e la commedia iconica La rivincita delle bionde su TV8. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Diteci sì, se oggi stavate aspettando di vedere Capri su Rai 1. Esattamente alle ore 14 sarebbe tornata in tv una delle serie più amate. E invece, per una discutibile decisione da parte della Rai, la fascia pomeridiana sarà occupata da programmi tv in replica. facebook
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